Суд Гааги видав ордер на арешт командувача Чорноморського флоту Росії

Суд Гааги ухвалив рішення стосовно деяких представників військового керівництва Росії. Зокрема, мовиться про командувача Чорноморського флоту Росії Віктора Соколова та командувача авіації Сергія Кобилаша.

Суд Гааги видав ордери на арешти російських командувачів. Причиною стали злочини, вчинені щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року.

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Що про них відомо

Кобилаш Сергій Іванович був народжений 1 квітня 1965 року, генерал-лейтенант Збройних сил Росії, який у відповідний час був командувачем Дальньої авіації Повітряно-космічних сил, та Соколов Віктор Кінолаєвич, 4 квітня 1962 року народження, Адмірал Військово-Морського Флоту Росії, який у цей період був командувачем Чорноморського флоту.

Вони несуть відповідальність за військовий злочин у вигляді нападу на цивільні об’єкти заподіянні надмірної випадкової шкоди цивільним особам або пошкодження цивільних об’єктів, а також злочин проти людяності у вигляді нелюдських дій. Крім цього, існують підстави вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезазначені злочини.

Зміст ордерів видається "таємним", щоб захистити свідків і гарантувати розслідування.

Суд Гааги видав ордер на арешт Путіна