Ордер на арешт Путіна: у МКС пояснили, як цим може оперувати Україна
Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента-диктатора Путіна. Згодом в структурі пояснили, як це може використовувати наша держава.
У п'ятницю, 17 березня, у Гаазі, що в Нідерландах, ухвалили рішення про видачу ордера на арешт Путіна та уповноваженої з прав дітей при президентові Росії Марії Львової-Бєлової. Згодом в ефірі національного телемарафону речник Міжнародного кримінального суду Фаді Ель-Абдалла прокоментував це, – інформує 24 Канал.
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Які можливості відкриваються перед Києвом
Зауважимо, що дозволили арешт Путіна та Львової-Бєлової після підозри в тому, що вони причетні до викрадення українських дітей з окупованих територій. За словами Фаді Ель-Абдалла, розслідування в цій справі вже розпочалося.
123 країни визнають Міжнародний кримінальний суд, але Росія не входить до їхнього числа. Однак це рішення надає більше прав Україні, яка визнає наші (МКС – 24 Канал) рішення,
– наголосив речник.
Разом з тим він заакцентував, що у правовому полі Україна може оперувати цим рішення МКС. Зокрема, у відносинах з країнами, які визнають суд.
Скажімо, Київ може вимагати від таких держав негайного арешту Путіна та Львової-Бєлової, якщо ті раптом вирішать навідатись на територію тих держав.
Як Росія краде українських дітей / Картинка 24 Канал
Цинічна реакція Москви на рішення МКС
- Представниця МЗС ворожої держави Марія Захарова після оприлюднення інформацію щодо дозволу на арешт глави ворожої держави поспішила заявити, що Росія не визнає рішення Гааги.
- Окрім того, вона цинічно сказала, що "не могла подумати ще 15 років", що в Європі "порятунок дітей" називатимуть кримінальними злочинами. За її словами, пов'язано це з тим, що буцімто провадять на Заході дуже дивну політику щодо дітей. Зокрема, змушують їх змінювати стать, що, звісно, не є правда.
- Також на це відреагував колишній радник і прессекретар лідера держави-терористки Сергій Марков. Він також заявив, що нібито Кремль "рятує" українських дітей.