Суд в Гаазі видав Шойгу та Герасимову ордери на арешт: хто ще в Росії заслуговує на це

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Сєргєя Шойгу та Валєрія Герасимова, яких підозрюють у скоєнні воєнних злочинів. Проте Кремль "не визнає" ці ордери і вважає їх "абсурдними".

Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що Росія не збирається видавати Шойгу та Герасимова МКС в Гаазі. Тому ордери на арешт – це більшою мірою символічна подія.

До теми Така практика вже була: що чекає на Шойгу та Герасимов, яким видали ордери на арешт

Україна має діяти за тактикою Моссаду

Також українці мають розуміти, що багато росіян, які зараз здійснюють злочини проти України, на жаль, теж не потраплять до Міжнародного кримінального суду.

Йдеться про пілотів, які бомбардують українські міста, програмістів, які скеровують ракети на територію нашої держави, артилеристів, які здійснюють обстріли. Щодо цих окупантів реалізовувати справедливий суд буде вже Україна за тактикою Моссаду. Це те, що сталося з Іллею Ківою,

– пояснив політолог.

Росіяни мають усвідомити, що на них чекає помста і невідворотне покарання.

Ізраїльський Моссад завжди так вчиняв. Хоча у світового співтовариства були з цього приводу претензії до Ізраїлю, але він у відповідь запитував: а чи Холокост був справедливим? Не був, і на цьому всі питання закінчувались.

Так, за словами політолога, і українці скажуть, що в Бучі, Ізюмі і в багатьох інших українських містах було стільки зґвалтованих, покалічених, вбитих людей, що Україна має право на помсту.

"Росіяни мають запам'ятати, що навіть думка зробити щось з українцями буде мати дуже погані наслідки для їхнього здоров'я, а може і життя", – підкреслив Тарас Загородній.