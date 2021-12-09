Суд Італії остаточно виправдав нацгвардійця Марківа

9 грудня 2021 , 18:37
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Джерело:

Олесь Городецький у фейсбуці

Український нацгвардієць Віталій Марків тепер повністю виправданий в Італії. Відповідне рішення прийняв Верховний касаційний суд країни.

У справі українця тепер поставили крапку. Про це повідомив активіст української громади в Італії Олесь Городецький.

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Всі позови відхилені. Рішення Міланського суду залишили в силі. Ура!
– написав активіст у фейсбуці.

У коментарях користувачі радіють новині і вітають із перемогою.

Що відомо про Марківа

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Повний допис активіста у фейсбуці 

У справі Марківа поставлена крапка. Всі позови відхилені. Рішення Міланського суду залишили в силі. Ура!
 

Автор: Олег Терещенко