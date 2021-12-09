Суд Італії остаточно виправдав нацгвардійця Марківа
9 грудня 2021 , 18:37Читать новость на русском
Джерело:Олесь Городецький у фейсбуці
Український нацгвардієць Віталій Марків тепер повністю виправданий в Італії. Відповідне рішення прийняв Верховний касаційний суд країни.
У справі українця тепер поставили крапку. Про це повідомив активіст української громади в Італії Олесь Городецький.
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Всі позови відхилені. Рішення Міланського суду залишили в силі. Ура!
– написав активіст у фейсбуці.
У коментарях користувачі радіють новині і вітають із перемогою.
Що відомо про Марківа
- 3 листопада 2020 року італійський апеляційний суд повністю виправдав українського нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинувачували в причетності до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі на Донбасі. Марківа затримали в італійському аеропорту в 2017 році.
- Згодом сторона обвинувачення оскаржила його виправдальний вирок. Марків стверджував, що цій історії ще нема кінця. Після трирічного ув'язнення в Італії Віталій Марків повернувся на службу до Нацгвардії.
- 20 жовтня у Віталія Марківа та його дружини Діани народився син. Вона опублікувала щемливе фото малюка у лікарняному ліжечку. На ньому було видно хлопчика у синьому костюмчику та синій шапці.
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Повний допис активіста у фейсбуці
У справі Марківа поставлена крапка. Всі позови відхилені. Рішення Міланського суду залишили в силі. Ура!