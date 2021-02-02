Навального засудили на 3,5 років: деталі справи

Після повернення з Німеччини російський суд виніс обвинувальний вирок Олексію Навальному. Вирок стосується справи "Ів-Роше", за якою опозиціонер раніше був засуджений на 3 з половиною роки умовно. Тепер термін змінили на реальний. Покарання Навальний відбуватиме у колонії загального режиму.

Джерело: 24 канал

З врахуванням того часу, який Навальний пробув під домашнім арештом, термін, який він повинен відбути у колонії, – 2 роки 8 місяців.

До слова Перекриті вулиці та затримання: у Москві готуються до суду по Навальному – фото, відео

Як оголошували вирок

На думку судді, подальше "виправлення підсудного неможливе без позбавлення його волі". Також Навальному призначили штраф розміром 500 тисяч рублів.

Вирок Юлія Навальна зустріла зі сльозами на очах. "Не сумуй, все буде добре", – сказав дружині засуджений опозиціонер.

Як заявили адвокати Навального, на рішення суду вони подаватимуть апеляцію.

Подробиці із зали суду

Раніше в цій же справі Олексій Навальний отримав умовний термін суду, але тепер, за клопотанням російської прокуратури, вирок змінили на реальний.

Прокурори наполягали, буцімто опозиційний політик не виконував зобов'язань умовного терміну, зокрема не з'являвся до правоохоронців у визначений час.

5 років я у вашу драну інспекцію ходив 2 рази в місяць Було встановлено, що я повинен ходити по четвергах. А вони вигадали ходити по понеділках. Вибачте, але я доросла людина у мене сім'я, є робота,

– пояснив опозиціонер.

Прокурор також спитала Навального, чи турбували його працівники Федеральної служби виконання покарань, коли він був у лікарні.

"Вибачте, я був в комі. Мене, при всій повазі до ФСВП, тоді не сильно вона турбувала. Мене взагалі нічого тоді не турбувало", – відповів політик.

Останнє слово Навального у суді

Перед тим, як суд пішов до нарадчої кімнати, Навальний виголосив своє останнє слово. Опозиціонер наголосив, що справа є давньою і визнана сфабрикованою. Таке рішення ухвалив Європейський суд з прав людини, який не знайшов навіть складу злочину.

Суть у тому, щоб мене посадити у справі, у якій мене вже визнали невинуватим і вона вже визнана сфабрикованою. І це не просто моя думка,

– сказав Навальний.

Більше тут Олександр Визволитель, Ярослав Мудрий і буде Володимир Отруювач трусів, – промова Навального

Навальний сказав, що замовник суду над ним – Путін

На думку Навального, мета цього показового процесу, – не засудити конкретну людину, а налякати мільйони. Причиною цього судилища опозиціонер назвав "ненависть і страх однієї людини, яка живе в бункері".

Мало того, що я вижив і не сховався. Я ще сильніше його образив тим, що я не сховався десь у меншому бункері. А потім відбулось щось зовсім страшне – я взяв участь у розслідуванні свого отруєння і ми довели, що саме Путін, використовуючи ФСБ, здійснив замах,

– зауважив Навальний.

Наостанок Навальний закликав людей не боятись і виходити на вулиці.

Навальний малював серце на склі для дружини під час оголошення вироку/ Дивіться відео:

Затримання неподалік суду

Після оголошення вироку штаб Олексія Навального оголосив про старт акцій протесту у Москві. Опозиціонери закликали усіх збиратись на Манежній площі.

До початку суду над Навальним, у Москві перекривали вулиці та стягували велику кількість силовиків. Ще до старту засідання, в автозаки запакували зо 3 десятки людей.

Коротко про процес над Олексієм Навальним: