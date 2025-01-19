Україна робитиме усе, щоб повернути Новинського та притягти до відповідальності, – ДБР
- Вадиму Новинському заочно вручили підозру у державній зраді, і він перебуває за кордоном.
- Україна планує скористатися міжнародною юридичною співпрацею для його повернення та притягнення до відповідальності.
- Новинського звинувачують у поширенні ідеології "русского мира" та використанні законодавчих ініціатив для збереження впливу РПЦ в Україні.
Вадим Новинський, якому заочно вручили підозру у державній зраді, перебуває за кордоном. У ДБР відповіли, як його планують притягувати до відповідальності в таких умовах.
Для України дуже важливо покарати усіх, хто причетний до змови з Росією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на радницю з комунікацій ДБР Тетяну Сапьян у ефірі телемарафону.
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Як намагатимуться покарати Новинського
Слідство здогадується, у якій саме країні перебуває підозрюваний. Робитиметься усе, щоб повернути його в Україну.
Звичайно, що всі важелі, які тільки можливі в контексті міжнародної юридичної співпраці, будуть залучені, щоб повернути його,
– зазначила Сапьян.
Суд може винести вирок, а підозрюваного затримають пізніше. Вона підкреслила, що для України дуже важливо, щоб були покарані усі, хто був причетний до підриву її безпеки як під час повномасштабного вторгнення, так і перед ним.
Нагадаємо, Вадиму Новинському, колишньому народному депутату і куратору від РПЦ в Україні, повідомлено про підозру в державній зраді та порушенні рівноправності громадян. Новинський поширював ідеологію "русского мира" і використовував законодавчу ініціативу для збереження впливу РПЦ в Україні; після початку вторгнення втік за кордон.