В'язниця для Путіна: де і як відбуватиме покарання російський диктатор

Коли Путін отримає вирок Міжнародного кримінального суду, постане питання, в яку державу російському очільнику куплять останній квиток. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Чи є в МКС своя в'язниця

МКС має цілий комплекс установ, а з 2008 року, після проведення конкурсу архітектурних проєктів, будівлі суду будуть організовані в ціле містечко. Однак серед них немає власної в'язниці. Центр утримання МКС, розташований у нідерландському в'язничному комплексі в Схевенінгені, розрахований винятково на тимчасове перебування підозрюваного відповідно до наказу суду.

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Умови в центрі близькі до курортних: щодня затримані мають змогу гуляти, займатися спортом та розвиватися. Їм гарантовано доступ до комп'ютера, а також до матеріалів справи в електронному форматі. Затримані можуть зустрічатися з родичами, захисниками та консульським представником. У їхньому розпорядженні – велика бібліотека, а також кухня, на якій вони можуть готувати з продуктів, що закуповує центр згідно зі сформованим списком. В іншому випадку затриманим дають готову їжу, яка відповідає стандартам дієтології. Підозрювані мають доступ до якісних медичних послуг.

Російським злочинцям у Гаазі забезпечуватимуть психічне, фізичне та духовне благополуччя з урахуванням їх культурної приналежності та рівня розвитку особистості, хоча з останніми елементами суду не доведеться докладати значних зусиль. Якщо порівняти те, які умови створили росіяни для українських військовополонених і цивільних, затриманих у процесі фільтрації, з належними, на думку МКС, складається враження, що особистості злочинців не розвиваються взагалі.

Якщо немає власної в'язниці, де виконують вирок

Покарання, присуджені МКС, сягають 30 років, а подеколи – довічного ув'язнення. Оскільки центр утримання не передбачає можливості такого тривалого перебування, у суду існує окрема система виконання вироків.

Частина Х Римського статуту, зокрема стаття 103, а також правило 200(1)(5) Правил процедур та доведення МКС містять положення, які регулюють подальшу долю засудженого після ухвалення вироку. Так, суд та держави-члени укладають відповідні угоди, в яких останні надають згоду стати "островом Святої Єлени" для міжнародних злочинців. На сьогодні таких держав чотирнадцять: Аргентина, Австрія, Бельгія, Колумбія, Данія, Фінляндія, Грузія, Малі, Норвегія, Сербія, Словенія, Швеція, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Іспанія.

Згадані держави повинні забезпечити злочинцю належні умови утримання відповідно до чинних міжнародних стандартів. З цією метою до закладів відбування покарання має допускатися місія Міжнародного комітету Червоного Хреста. Держави не мають права амністувати міжнародного злочинця чи переглянути міру винесеного покарання. Суд регулярно отримує звіти про умови перебування засуджених.

Водночас МКС не може примусити державу розмістити в себе злочинця. Це називається "принципом подвійної згоди": щоразу, враховуючи культурні особливості та особу засудженого, суд складає список потенційних місць відбування покарання. Якщо держава зі списку тих, які мають відповідні угоди з МКС, погоджується стати "місцем вигнання", злочинця доправляють туди.

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А Путіна куди

Відповідно до статті 103 Римського статуту, під час вибору держави виконання вироку МКС має брати до уваги, з-поміж іншого, думку засудженої особи та її громадянство. Суд також наполягає на тому, що враховує культурну ідентичність та необхідність зберегти соціальні зв'язки засудженого.

Зі згаданих держав для Путіна "найближчими" є Грузія, Сербія та Фінляндія. Зокрема, перша держава має власний інтерес, щоб розмістити російського диктатора: він фігурує як злочинець і у випадку діянь, вчинених під час збройного конфлікту в 2008 році. Окрім того, у Грузії Путіну забезпечать частинку "русского міра" у вигляді російськомовних співкамерників.

Щоправда для російського президента існує більш приваблива опція: у Швейцарії, яка активно співпрацює з МКС, зараз "залягла на дно" Аліна Кабаєва з чотирма дітьми. Враховуючи той факт, що члени родини диктатора мають швейцарське громадянство, за умови, що держава висловить таке прагнення, Путіна можуть розмістити на тривалий строк в умовах підвищеного комфорту.

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Чи потрібен російський очільник в Україні

Перебування Путіна в реаліях українських ув'язнених стало би одним з проявів природної справедливості. Однак на заваді стоїть те, що Україна не ратифікувала Римський статут та не уклала відповідну угоду з МКС. І хоча нічого не заважає повторити "грузинський сценарій", чи потрібен нам Путін тут? Утримувати десятиліттями кривдника української нації за гроші платників податків виглядає недоцільним. Більше того, гарантувати безпеку Путіну в закладі для відбування покарання буде важко: в Україні у диктатора – лише вороги. Тож, залишимо питання місця ув'язнення на розсуд МКС.