"Країна є заручником": президентка Грузії зробила заяву про Саакашвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі зробила заяву після засідання Міського суду Тбілісі по справі Михеїла Саакашвілі. Суд не задовольнив клопотання його адвокатів.

Вона зазначила, що експрезидент Грузії не може бути звільнений навіть у разі помилування, тому що його звинувачують ще у трьох справах. Вона наголосила, що через це питання репутація країни постраждала, довіра похитнулася, а місце Грузії в новій геополітичній ситуації стало невизначеним.

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Грузія є заручником єдиного питання

6 лютого Міський суд Тбілісі не задовольнив клопотання адвокатів ув’язненого громадянина України Міхеїла Саакашвілі про дострокове звільнення за станом здоров’я.

Після вироку суду президентка Грузії оприлюднила своїй сторінці у Facebook заяву щодо цього вироку.

За її словами, вона не може обговорювати справедливість чи несправедливість рішення суду у справі Міхеїла Саакашвілі, проте через це питання країна зазнає неймовірні репутаційні втрати.

Грузія є заручником цього єдиного питання. Сьогодні усі інші важливі для нас питання навіть не обговорюються на публічному рівні,

– наголосила вона.

Президентка також зауважила, що довіра до країни похитнулася, і звинувачує в цьому партію влади та опозицію. За словами Зурабішвілі, триває безпрецедентна дискредитація країни, яка "перешкоджає правильному розвитку наших відносин з нашими партнерами".

Євродепутати виразили глибоке розчарування

Водночас депутати Європейського парламенту також зробили заяву щодо рішення Міського суду Тбілісі.

"Ми, депутати Європейського Парламенту, що підписалися нижче, висловлюємо наше глибоке розчарування та жаль з приводу байдужості грузинської влади до швидкого погіршення стану здоров'я колишнього президента Міхеїла Саакашвілі", – йдеться в заяві Офісу депутата Європарламенту Пятраса Ауштрявічюса.

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