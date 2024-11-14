Суд продовжив арешт Шуфрича: захист не зміг домогтися звільнення

Суд відхилив клопотання захисту Шуфрича про зміну запобіжного заходу. Прокурор запевняє, що ризики залишаються високими.

14 листопада Шевченківський суд Києва відмовився змінити запобіжний захід для Нестора Шуфрича, народного депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя". Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Суспільне.

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Чому суд не випустив Шуфрича

Нардепа звинувачують у державній зраді. Суд залишив Шуфрича під вартою до 5 грудня, попри клопотання адвокатів про зміну запобіжного заходу.

Захист стверджував, що підозра щодо депутата необґрунтована і не підкріплена доказами.

Він 14 місяців в СІЗО, без обвинувального рішення. Більше користі від нього було в парламенті. Він має низку захворювань, як і його батько. Є підстави переглянути рішення, будь-який запобіжний, щоб виконувати свої рішення,

– наголосив один з адвокатів депутата.

Крім того, цього ж дня суд розглянув запобіжний захід для колишнього помічника Шуфрича – В'ячеслава Черепані. Він просив обрати для нього цілодобовий домашній арешт, щоб мати можливість довести свою невинуватість і повернути конфісковане майно. Прокурор заперечив, зазначивши, що підозра є обґрунтованою і ризики залишаються високими.

Що відомо про справу Шуфрича