"Я не проти, але громадськості буде важко витримати": Трамп заявив, що готовий до в'язниці

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що "не проти" відбути покарання у в'язниці. Втім, він переконаний, що "громадськості буде важко це витримати".

Таку заяву Трамп зробив в інтерв'ю американському каналу. Нагадаємо, що колишнього президента США визнали винним за 34 пунктами звинувачення.

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Трамп заявив, що "не проти" ув'язнення

Трамп в інтерв'ю заявив, що "не проти" ув'язнення, а також готовий перебувати під домашнім арештом за звинуваченнями у фальсифікації ділової документації. Експрезидент США наголосив, що готовий до в'язниці.

Я спокійно до цього ставлюся. Я бачив, як один із моїх адвокатів днями по телебаченню сказав: "О ні, ви ж не хочете так вчинити з президентом". Я відповів: "Не треба ні про що просити",

– заявив Трамп.

Водночас колишній президент США вважає, що його ув'язнення буде "важко витримати громадськості". Він переконаний, що це стане "переломним моментом", однак детальніше пояснювати свої слова не став.

У чому звинувачують Трампа

. Дональд Трамп став першим експрезидентом США, якого офіційно засудили за felony crime – тяжкі кримінальні злочини. Суд оголосить вирок 11 липня 2024 року. Трампа можуть засудити до випробувального терміну або до 4 років позбавлення волі за кожним пунктом звинувачення з максимальним строком до 20 років. Втім, навіть з в'язниці Трамп може вести взяти участь у виборах.

Дональда Трампа визнали винним у справі про фінансові махінації при виплатах порноакторці Стормі Деніелс. Зокрема, Деніел заявила, що мала сексуальний контакт з Трампом у 2006 році, коли він був одружений з Меланією. Водночас експрезидент США заперечує свої сексуальні зв'язки з порноакторкою.

У суді заявили, що під час виборів у 2016 році Трамп заплатив порнозірці за мовчання, й через це фальсифікував звітності, щоб приховати виплату грошей. Прокурори також заявляють, що Трамп заплатив порноактрисі Стормі Деніелс 130 тисяч доларів за мовчання.