Суд не страждає, – голова ВАКС про відсутність антикорупційного прокурора
Джерело:24 канал
Голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не обирають вже 15 місяців. Однак судова система від цього не страждає.
Таку думку в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" висловила глава Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич. За її словами, прокурор як процесуальний керівник у кримінальному провадженні має самостійний незалежний статус.
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Тільки за окремими категоріями клопотань необхідне погодження керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або генерального прокурора.
Тому суд не страждає, що наразі виконує обов'язки Максим Олександрович Грищук,
– наголосила Танасевич.
Вона пояснила, що прокурори як підтримували обвинувачення у суді, так і продовжують його підтримувати.Нагадаємо! Відколи колишній голова САП Назар Холодницький написав заяву про відставку, його обов'язки виконує Максим Грищук.
Танасевич: Суд не відчуває відсутності керівника САП
"Сама по собі система не страждає. Не мають значення персоналії керівників. Водночас має значення те, щоб сама по собі структура працювала як годинниковий механізм", – зауважила керівниця ВАКС.
Суд, як вона сказала, не відчуває відсутності керівника САП. Адже прокурори професійно виконують ті обов'язки, які взяли на себе.
САП – без постійного керівника: що відомо
- В Україні приблизно 15 місяців відсутній глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Конкурс на керівника вже кілька разів зривали.
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- На думку генпрокурорки Ірини Венедіктової, затягування процесу відбувається через суб'єктивні чинники деяких людей.
- Наприкінці листопада Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що до 2022 року судову реформу все ж реалізують.
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