Суд Німеччини винесе рішення щодо "Північного потоку-2"

25 серпня 2021 , 08:07
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Джерело:

Інтерфакс – Україна

Вищий земельний суд Дюссельдорфа 25 серпня має винести рішення щодо скарги "Північного потоку-2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur.

Раніше оператор "Північного потоку-2" оскаржував рішення регулятора не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС. У Німеччині її регулює відповідний національний закон.

До речі Американські ЗМІ повідомили, коли завершать "Північний потік-2"

Чого стосується рішення

Скаргу подали через закон про енергетичну економіку Німеччини. Можливість звільнення від регулювання у країні є, але поширюється тільки на газопроводи, які були добудовані до 23 травня 2019 року.

Щоправда, до питання подальшого будівництва газопроводу рішення суду в Дюссельдорфі ніякого стосунку не має.

Учасників процесу на засіданні не буде.

Останні новини про "Північний потік-2"

  • 21 липня США та Німеччина підписали угоду щодо російського проєкту. Фактично домовленість дає "зелене світло" для завершення будівництва газопроводу.
  • Берлін зобов'язався ініціювати санкції у разі, якщо Росія використовуватиме газ, як зброю. Крім того, Німеччина запевняє, що домагатиметься продовження договору про транзит російського газу через Україну.
  • Сам Джо Байден запевнив, що "Північний потік-2" зупинити неможливо, адже він майже добудований.
  • У операторі газопроводу Nord Stream 2 AG заявили, що проєкт вже завершений на 99%.
Автор: Ольга Музика