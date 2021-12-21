Суд обрав запобіжний захід депутату, який під Черніговом на смерть збив велосипедиста

21 грудня 2021 , 04:14
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Джерело:

Суспільне

У Чернігівській області 18 грудня депутат міської ради втрапив у ДТП. Його автівка збила велосипедиста.

Ба більше, водій після цього ще й намагався втекти. 20 грудня політику обрали запобіжний захід.

Цього ж дня Депутату, який на смерть збив велосипедиста під Черніговом, оголосили про підозру

Смертельна аварія з велосипедистом на Чернігівщині: водію обрали запобіжний захід

Депутат Бахмацької міської ради Віктор Міщук, як стало відомо вранці 20 грудня, офіційно є підозрюваним у скоєнні ДТП.

  • Слідство вважає, що політик 18 грудня на вулиці Батуринській у Бахмачі збив велосипедиста. 
  • Лікарі не змогли врятувати тому життя через складні травми.
  • А тим часом депутат намагався втекти, та в'їхав у кювет.

Суд вже обрав запобіжний захід Міщуку. Підозрюваний 60 днів перебуватиме у СІЗО без права внесення застави.

  • Депутат на засіданні, зауважимо, визнав, що збив людину.
  • Але заперечив, що на момент аварії був нетверезим.

Нагадаємо, пройти перевірку на стан сп'яніння на місці аварії водій відмовився.

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Автор: Олесь Друкач