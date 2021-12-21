Суд обрав запобіжний захід депутату, який під Черніговом на смерть збив велосипедиста
21 грудня 2021 , 04:14Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
У Чернігівській області 18 грудня депутат міської ради втрапив у ДТП. Його автівка збила велосипедиста.
Ба більше, водій після цього ще й намагався втекти. 20 грудня політику обрали запобіжний захід.
Цього ж дня Депутату, який на смерть збив велосипедиста під Черніговом, оголосили про підозру
Смертельна аварія з велосипедистом на Чернігівщині: водію обрали запобіжний захід
Депутат Бахмацької міської ради Віктор Міщук, як стало відомо вранці 20 грудня, офіційно є підозрюваним у скоєнні ДТП.
- Слідство вважає, що політик 18 грудня на вулиці Батуринській у Бахмачі збив велосипедиста.
- Лікарі не змогли врятувати тому життя через складні травми.
- А тим часом депутат намагався втекти, та в'їхав у кювет.
Суд вже обрав запобіжний захід Міщуку. Підозрюваний 60 днів перебуватиме у СІЗО без права внесення застави.
- Депутат на засіданні, зауважимо, визнав, що збив людину.
- Але заперечив, що на момент аварії був нетверезим.
Нагадаємо, пройти перевірку на стан сп'яніння на місці аварії водій відмовився.
Читайте про резонансні аварії в Україні та світі 20 грудня:
- На Рівненщині на слизькій дорозі зіткнулися одразу 8 автівок.
- У Баварії вантажівка врізалася у військову колону США.
- У Польщі у двох автотрощах загинули громадяни України.
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