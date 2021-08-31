У прокуратурі вважають, що Ходаковський чинив опір правоохоронцям і брав участь у хуліганських діях. Про обрання запобіжного заходу повідомили 30 серпня.
До теми В Одесі пройшов ЛГБТ-марш, перед ним відбулася хода "за традиційні цінності"
Може вливати на свідків
Ходаковському оголосили підозру за хуліганство з опором поліцейським. Також у прокуратурі припускають, що чоловік може переховуватися від правоохоронців і вливати на свідків.
Відомо, що зловмисникові раніше вже оголосили таку статтю. Проте було це через інший інцидент.
Богдан Ходаковський під час ЛГБТ-руху в Одесі / Фото Суспільного
Захисники Ходаковського повідомили, що слідчі не змогли довести його провину. Також вони зазначили, що підозрюваний не буде втікати й впливати на свідків.
Що вирішив суд
Після засідання суддя Приморського відділу Дмитро Осіік виголосив, що Ходаковського відправляють під нічний домашній арешт.
У той самий день 30 серпня іншим 14 учасникам ЛГБТ-руху теж обирали запобіжний захід. Здебільшого прокуратура вимагала цілодобовий домашній арешт. Захисники підозрюваних пропонували змінити його на нічний.
Керівника одеського осередку ЛГБТ-спільноти Іллю Попкова відправили на цілодобовий домашній арешт. Хоч прокуратура вимагала 2 місяці утримування в СІЗО.
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ЛГБТ-рух в Одесі: що відомо
- 28 серпня у рамках фестивалю "Одеса Прайд 2021" був марш за рівність прав ЛГБТ-спільноти.
- У ході взяли участь приблизно 300 осіб. Активістів охороняла приблизно 1 тисяча правоохоронців.
- Це було необхідно, оскільки праворадикальна організація "Традиція і порядок" тоді ж проводила ходу "за традиційні цінності".
- Після неї поборники "традиційних" цінностей влаштували сутичку і напали на поліцейських.
- Як наслідок, постраждали 29 правоохоронців. Вони отримали опіки від газових балончиків та інші ушкодження.
- Загалом у той день затримали 51 особу. Більшість із них були членами"Традиції і порядку". Зловмисникам оголосили підозру в хуліганстві, масових заворушеннях і нападах на поліцейських.