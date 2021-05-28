Тупицький прийшов, але без адвокатів: суд переніс розгляд його справи про підкуп свідка

Відсторонений голова КСУ Олександр Тупицький таки прийшов на засідання суду, але розгляд його справи про підкуп свідка перенесли. Сталося це через те, що адвокати Тупицького не явилися на засідання, бо нібито були зайняті.

Відтак, Подільський районний суд переніс підготовче засідання. Воно заплановане на 10:00 8 червня.

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Як сказав адвокат Тупицького Костянтин Дорошенко у коментарі "Укрінформу", суд перенесли через неявку адвокатів, які нібито були зайняті в інших судових засіданнях.

Це засідання провели. Ми подавали клопотання, і причини неявки (адвокатів Тупицького – ред.) були визнані поважними, і було відкладено (розгляд справи – 24 кравня),

– поінформував адвокат.

Водночас сторона обвинувачення виступала проти перенесення засідання. За словами прокурора, відсутні підстави, оскільки Тупицький має юридичну освіту і може сам себе захищати в суді.

Сам відсторонений очільник КСУ наполягав на тому, що має право перебувати на засіданні з адвокатами, оскільки від захисту він не відмовлявся. Як повідомив Тупицький на засіданні, представляти себе він не може, зокрема, через те що не встиг ознайомитися зі всіма томами справи.

У чому звинувачують Тупицького

На початку 2021 року ДБР повідомило Тупицькому про підозру наданні неправдивих свідчень та підкуп свідка. За даними слідства, у жовтні 2018 року Тупицький з корисливих мотивів та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду втікача Віктора Татькова, підкупив свідка.

Тупицький хотів, щоб свідок відмовився від показів або надав завідомо неправдиві свідчення у кримінальному провадженні щодо привласнення і махінацій з активами Зуївського енергомеханічного заводу.



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