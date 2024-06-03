На Полтавщині наклали арешт на документи ВЛК через ймовірні фальсифікації висновків лікарів

Суд Полтави наклав арешт на документи районних ВЛК області через ймовірно сфальсифіковані деякі висновки лікарів ВЛК щодо військовозобов'язаних. Відомо, що підставою для такого рішення стали матеріали дослідження НАЗК та розслідування СУ ГУНП в Полтавській області.

Про це 3 червня повідомили в самому Національному агентстві з питань запобігання корупції. Там пояснили всі нюанси ситуації.

Дивіться також Що робити тимчасово непридатним після 18 травня: у Міноборони надали алгоритм дій

Суд Полтави наклав арешт на усі документи ВЛК області

Відповідно до висновків НАЗК, на Полтавщину приходиться найбільший показник (20%) тих, хто проходив ВЛК та в подальшому був визнаний непридатним до служби.

Крім цього, область входить в 5 регіонів, де зафіксовано найбільшу кількість осіб, визнаних обмежено придатними – 31% від загальної кількості тих, хто проходив ВЛК у 2022 році та 30% за дев’ять місяців 2023-го.

У НАЗК зазначили, що за версією слідства, співробітники ВЛК області, визнаючи осіб обмежено придатними та непридатними до військової служби, ймовірно, отримували за свої протиправні дії неправомірну винагороду.

Досудове розслідування триває, встановлюється наявність недостовірних відомостей у медичній документації військовозобов'язаних, фальсифікованих підстав для застосування статей розкладу хвороб та фізичних вад, що визначають ступінь придатності особи до військової служби та виключення її з військового обліку,

– йдеться в повідомленні.