Справа Коломойського: суд ухвалив рішення щодо досудового розслідування
Джерело:Суспільне
Досудове розслідування у справі Ігоря Коломойського вирішили продовжити. Шевченківський районний суд Києва 23 листопада задовольнив клопотання прокурорів.
Мовиться про справу про заволодіння Коломойським коштів "Приватбанку". Суд продовжив досудове розслідування до 2 березня 2024 року включно.
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Адвокати Коломойського просили не задовольняти клопотання прокурор
Прокурори попросили продовження досудового розслідування, пояснивши, що необхідно більше часу, щоб опитати підозрюваних у кримінальному провадженні, у тому числі Коломойського, провести слідчі експерименти, судово-економічні експертизи, провести допити свідків, попитати службових осіб "Приватбанку" тощо.
Сторона захисту, зокрема адвокати Олег Пушкар та Олександр Лисак, просили не задовольняти клопотання прокурора про продовження досудового розслідування.
"Є документи, є фінансові операції, тож у цьому обсяг доказів зводиться не до показів свідків, а до розрахункових операцій", – сказав Лисак.
Як інформує УНІАН, відповідна ухвала суду оскарженню не підлягає.
Коломойському продовжили термін тримання під вартою
- 16 листопада Апеляційний суд Києва частково змінив запобіжний захід Коломойському. Олігарха залишили під вартою до 2 грудня, а не до 2 січня 2024 року. Також суд дещо зменшив розмір застави до 3 мільярдів 712 тисяч гривень.
- Коломойському вже повідомили про три підозри. На початку вересня бізнесмен отримав підозру в шахрайстві за матеріалами СБУ та Бюро економічної безпеки.
- Згодом Коломойський отримав підозру в заволодінні 9,2 мільярда гривень "Приватбанку". 15 вересня Коломойський отримав в СІЗО третю підозру, яка теж стосується "Приватбанку".