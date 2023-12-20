Суд продовжив запобіжний захід колишньому судді Тандиру

Тандир буде у СІЗО до 17 лютого. Йому не дали можливості внести заставу.

Олексія Тандира обвинувачують у тому, що він убив людину. Колишній суддя їхав п'яним 26 травня і наскочив на блокпост. Унаслідок наїзду загинув молодий нацгвардієць Вадим Бондаренко.

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Що вирішив суд

Святошинський районний суд Києва постановив, що Тандир буде під вартою під час новорічних свят. Таким чином, екссудді продовжили запобіжний захід.

Адвокати клопотали про те, щоб підзахисному пом'якшили запобіжний захід. Але суд відмовився це робити. Приватні адвокати з Макарова просили взяти Тандира на поруки, втім, їм теж відмовили.

Іще слід зауважити, що суд вирішив у подальшому допитувати свідків смертельної ДТП у закритому режимі.

Майно Тандира арештували

"Судді задовольнили клопотання прокурорів та представників сторони потерпілих щодо накладення арешту на майно Тандира. Йдеться про земельну ділянку та кошти, що на його банківському рахунку", – пишуть журналісти "Суспільного".

Потерпілі вважають, що Тандир розлучився не просто так

Тандир розлучився з дружиною 6 грудня.