Медведчук залишиться під вартою щонайменше до середини вересня: рішення суду

Куму російського диктатора путіна Віктору Медведчуку продовжили запобіжний захід. Тепер він залишатиметься під вартою щонайменше до 19 вересня.

Відповідну ухвалу суд постановив 3 серпня. Запобіжний захід куму путіна продовжив Личаківський районний суд міста Львова.

Зауважте Справа Медведчука: Костін відповів, коли українці нарешті побачать вирок куму путіна

Суд задовольнив клопотання прокурорів

28 липня генеральний прокурор Андрій Костін підписав клопотання про продовження Віктору Медведчуку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Суд задовольнив це клопотання і продовжив запобіжний захід куму путіна, якого підозрюють у:

державній зраді;

вчиненні правопорушення групою осіб зокрема за попередньою змовою;

створенні терористичної групи чи терористичної організації.

Справа Медведчука

Проти Віктора Медведчука порушено 4 кримінальні справи. Мова йде про:

держзраду,

вугільну справу,

так звану "трубу Медведчука",

та ще одну справу, подробиці якої поки що не розголошують.

Криміналі справи проти Віктора Медведчука відкриті ще у 2021 році. Тоді кума путіна відправили під домашній арешт, але після початку повномасштабного російського вторгнення він утік. Утім, 12 квітня СБУ провела успішну операцію та затримала Медведчука.

Згодом Личаківський районний суд Львова заарештував кума Путіна без права на заставу. Варто зазначити, що Україна розглядала можливість обміняти Медведчука на захисників й цивільних з "Азовсталі", втім, Кремль відмовився це робити.

Цікаво – Подоляк про роль Медведчука у підготовці війни проти України: дивіться відео