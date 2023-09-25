Суд розглядає апеляцію на арешт Коломойського
Київський апеляційний суд 25 вересня розглядає апеляцію на арешт із заставою для олігарха Ігоря Коломойського. Коломойский уже в будівлі суду.
Розгляд апеляції у справі Коломойського мав розпочатися о 12:40, пише 24 Канал. Захист Коломойського просить скасувати запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави.
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Коломойському дозволили сидіти поруч зі своїми адвокатами
Коломойського доставили в будівлю Апеляційного суду Києва. Розгляд апеляції розпочався на 30 хвилин пізніше запланованого.
Суд дозволив Коломойському сидіти поруч зі своїми адвокатами.
Коломойського доставили в Апеляційний суд: дивіться відео
Коломойський в будівлі суду: дивіться відео
Як повідомляє Центр протидії корупції, у суд прибув цілий "десант" з медіахолдингу "1+1". Мовиться про Олександра Ткаченка, Олександра Дубінського, Наталію Мосійчук, Аллу Мазур, Юрія Горбунова, Ігоря Циганика, Олександра Моторного та інших.
Раніше суд призначив Коломойському тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 509 мільйонів гривень. Захист Коломойського заявив, що оскаржуватиме рішення суду.
Ігор Коломойський у суді / Фото "РБК-Україна"
Що відомо про справу Коломойського
- 2 вересня Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою на термін 2 місяці з можливість внести заставу у розмірі майже 510 мільйонів гривень.
- Сторона захисту заявила, що Коломойський не буде вносити заставку. Після того, як суд обрав олігарху запобіжний захід, Коломойський відправився у СІЗО.
- Його звинувачують у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Коломойського обвинувачують за двома статтями Кримінального кодексу України: стаття 190 "Шахрайство" і стаття 209 "Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом". Максимальне покарання за цими двома статтями – до 12 років ув'язнення.
- Правоохоронці встановили, що бізнесмен з 2013 до 2020 року легалізував понад пів мільярда гривень. Для цього олігарх використовував інфраструктуру банківських установ, підконтрольних йому.
- 15 вересня Шевченківський райсуд Києва збільшив розмір застави Ігорю Коломойському – з майже 510 мільйонів гривень до понад 3,8 мільярда.
- Суд лише частково задовільнив клопотання прокуратури, яка просила заставу у майже 5,8 мільярда гривень у зв'язку з новою підозрою бізнесмену та "пропорційно завданій шкоді" гривень.