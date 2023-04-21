Суд розглянув апеляцію на запобіжний захід Паші "Мерседеса"

В апеляційному суді Києва сьогодні, 21 квітня, розглянули апеляцію митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя) "Мерседеса". Експомісника Лаври залишили під домашнім арештом до 30 травня.

Апеляцію розглядала колегія суддів на чолі з Тетяною Росик. Адвокати Паші "Мерседеса" вимагали скасувати запобіжний захід і зняти з митрополита браслет, бо він буцімто "шкодить здоров'ю".

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Суд лишив Пашу "Мерседеса" під домашнім арештом

Адвокати митрополита УПЦ МП наголошували, що їхній підзахисний буцімто не може відбувати домашній арешт, за тією адресою, яку визначили у суді. Вони аргументували це тим, що Паша "Мерседес" 29 років прожив на території Лаври.

Він живе 29 років на території Лаври й виконує свій пост. Домашній арешт поза межами Лаври, призведе до того, що він не може виконувати свої обов‘язки як намісника. Також, підозра не обгрунтована,

– заявили адвокати митрополита.

Сторона звинувачення наполягала на тому, аби Паша "Мерседес" залишався під домашнім арештом. Окрім того, адвокати митрополита стверджували, що носіння електронного браслета буцімто шкодить здоров'ю, проте прокуратура не отримувала заяв чи будь-якої іншої інформації, яка б це підтверджувала.

Коли суддя запитала митрополита УПЦ МП, чи звертався він за допомогою до лікарів через носіння браслета, то він відповів, що нібито не міг цього зробити "через проблеми зі зв'язком".

Суд розглянув апеляцію, заслухав сторону звинувачення та захисту й ухвалив рішення – митрополит УПЦ МП Паша "Мерседес" залишиться під домашнім арештом до 30 травня 2023 року. Відбуватиме він його у селі Вороньків.