Суд скасував регіональний статус російської мови в Миколаєві

Російська мова у Миколаєві втратила статус регіональної. Окружний адміністративний суд скасував рішення міської ради про надання такого статусу мові сусідньої держави.

За інформацією Миколаївської обласної прокуратури, рішення ухвалили 8 липня. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив уповноважений із захисту української мови Тарас Кремінь.

До речі Зеленський заявив, що російська мова не є власністю Росії

Місцеві депутати не мали сміливості скасувати своє рішення

Мовний омбудсмен зазначає: надсилав два звернення до генеральної прокурорки Ірини Венедіктової із вимогою скасувати рішення миколаївських депутатів.

Нарешті це антиконституційне рішення, яке мали переглянути депутати у 6-місячний термін з дня набуття чинності закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", тобто два роки тому, скасоване,

– прокоментував Кремінь.

Зрештою окружний адміністративний суд визнав нечинним рішення міської ради про регіональний статус російської мови.

Тобто, статус регіональної російська втратила через суд, хоча самі депутати могли скасувати своє одіозне рішення. Втім, як зазначає, Кремінь, не усі обранці мали на це достатньо сміливості. Така нагода була у депутатів, наприклад, у травні 2021 року. Проте тоді забракло голосів.

Російська – регіональна мова в Україні: як так склалося

Такий статус гарантував закон "Про засади державної мовної політики" від серпня 2012 року. У народі він відомий як "закон Колесніченка – Ківалова".

Російську мову можна було використовувати в роботі місцевих органів самоврядування та в офіційному документообігу нарівні з державною українською.

На початку 2018 року Конституційний Суд визнав, що закон "Ківалова – Колісніченка" не відповідає Основному закону країни.

Після такого рішення термін "регіональні мови" взагалі перестали використовувати в Україні. Втім, у багатьох регіонах різні мови залишалися у статусі "регіональних" через попередні ухвалені рішення.

Одні з останніх скасувань російської як регіональної – на Одещині у грудні 2020 році і у Запоріжжі в листопаді 2020 року.

Тарас Кремінь зауважив, що досі чинними залишаються рішення щодо функціонування регіональних мов Дніпропетровської та Луганської обласних рад, та в окремих громадах Одеської та Закарпатської областей.