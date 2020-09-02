Одеський окружний суд 11 серпня скасував російську мову як регіональну в області. Хоча позбавити російську мову такого статусу в регіоні мали б ще у 2018 році.

Російську мову як регіональну на Одещині скасували завдяки львівському громадському діячу та викладачеві з ЛНУ імені Франка Святославу Літинському. Про рішення стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень.

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Яким чином вдалось скасувати російську мову

Громадський діяч зі Львова Святослав Літинський виграв суд у Прокуратури Одеської області, змусивши розглянути звернення про російську мову. Про це він розповів у коментарі "Суспільному".

Спочатку Літинський просив в Одеської міської ради скасувати російської мову як регіональну. Потім він звернувся до прокуратури, але там у поданні позову йому відмовили.

Тоді Літинський подав до суду через нерозгляд свого звернення. У жовтні 2019 року Львівський окружний адмінсуд задовільнив позов активіста.

Тільки після цього заступник прокурора Одеської області подав позов до суду.

Про скасування рішення щодо російської мови громадський діяч повідомив у фейсбуці.

Чому російська мова була регіональною на Одещині

Статус російської мови як регіональної в Одеській області затвердили ще у 2012 році. Тоді рішення міськради ґрунтувалося на законі "Про засади державної мовної політики". Однак у 2018 році закон визнали нечинним.