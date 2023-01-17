Суд надав дозвіл на арешт Януковича у справі про розстріл майданівців

Для колишнього президента України Віктора Януковича вчергове обрали запобіжний захід. У кримінальному провадженні завершили досудове розслідування.

Про це 17 січня повідомили в Офісі генерального прокурора та Державному Бюро розслідувань.

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"Дозвіл на арешт експрезидента надали у кримінальному провадженні за обставинами вчинення ним з 18 – 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, перевищення службових повноважень, умисних вбивств, умисних тілесних ушкоджень, терористичного акту", – написали в Офісі генпрокурора.

Зазначили, що розслідування встановило – Янукович спільно з головою Служби безпеки, міністром внутрішніх справ, міністром оборони та низкою високопосадовців без законних підстав організував силовий розгін демонстрантів. Раніше для експрезидента обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою через узурпацію влади, Харківські угоди, дезертирство тощо.

Розглядатиме суд

У ДБР розповіли, що у справах Майдану заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для 10 підозрюваних. За інформацією Офісу генпрокурора, досудове розслідування у кримінальному провадженні провели за спеціальною процедурою – in absentia. Мовиться про заочний розгляд справи, коли немає фізичної присутності підсудного чи відповідача.

Наразі сторони ознайомлюються з матеріалами провадження, – додали у відомстві.

Після завершення розгляду матеріалів обвинувальний акт скерують до суду.

Януковича позбавили всього майна: що відомо

До грудня 2022 року Межигір'я та низка об'єктів нерухомості в Україні належали експрезиденту-втікачу Віктору Януковичу. Проте Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про конфіскацію майна.

Відтак, за інформацією Центру протидії корупції, у власність держави перейшли паркомісця, квартири, готельно-ресторанний комплекс. Крім цього, конфіскували більше ніж пів тисячі культурних цінностей. Їхня вартість становить 18,7 мільйона євро.

Також Янукович втратив 31 мільйон гривень та 84,9 тисячі доларів, які були на його банківських рахунках.