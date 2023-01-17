Суд надав дозвіл на арешт Януковича у справі про розстріл майданівців
Джерело:Офіс генпрокурора
Для колишнього президента України Віктора Януковича вчергове обрали запобіжний захід. У кримінальному провадженні завершили досудове розслідування.
Про це 17 січня повідомили в Офісі генерального прокурора та Державному Бюро розслідувань.
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"Дозвіл на арешт експрезидента надали у кримінальному провадженні за обставинами вчинення ним з 18 – 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, перевищення службових повноважень, умисних вбивств, умисних тілесних ушкоджень, терористичного акту", – написали в Офісі генпрокурора.
Зазначили, що розслідування встановило – Янукович спільно з головою Служби безпеки, міністром внутрішніх справ, міністром оборони та низкою високопосадовців без законних підстав організував силовий розгін демонстрантів. Раніше для експрезидента обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою через узурпацію влади, Харківські угоди, дезертирство тощо.
Розглядатиме суд
У ДБР розповіли, що у справах Майдану заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для 10 підозрюваних. За інформацією Офісу генпрокурора, досудове розслідування у кримінальному провадженні провели за спеціальною процедурою – in absentia. Мовиться про заочний розгляд справи, коли немає фізичної присутності підсудного чи відповідача.
Наразі сторони ознайомлюються з матеріалами провадження, – додали у відомстві.
Після завершення розгляду матеріалів обвинувальний акт скерують до суду.Важливо! В Інституті національної пам'яті повідомляли, що під час Революції Гідності загинули 107 людей.
Януковича позбавили всього майна: що відомо
- До грудня 2022 року Межигір'я та низка об'єктів нерухомості в Україні належали експрезиденту-втікачу Віктору Януковичу. Проте Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про конфіскацію майна.
- Відтак, за інформацією Центру протидії корупції, у власність держави перейшли паркомісця, квартири, готельно-ресторанний комплекс. Крім цього, конфіскували більше ніж пів тисячі культурних цінностей. Їхня вартість становить 18,7 мільйона євро.
- Також Янукович втратив 31 мільйон гривень та 84,9 тисячі доларів, які були на його банківських рахунках.