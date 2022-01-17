Суд відклав обрання запобіжного заходу Петру Порошенку на 19 січня

Печерський суд Києва не зміг обрати запобіжний захід п'ятому президенту Петру Порошенку. Оголошення рішення суду перенесли на 19 січня.

Таке рішення Печерський суд ухвалив після майже 12-годинного засідання. Тепер запобіжний захід політику обиратимуть о 14:00 19 січня.

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Після суду Порошенко з прихильниками колядували

Після того, як представник суду повідомив про перенесення засідання, Петро Порошенко та його соратники прямо в залі засідання вирішили заколядувати. Усі разом виконували "Нова радість стала".

Петро Порошенко з адвокатами та соратниками після колядування вийшли на вулицю до людей, які весь день простояли під судом. Частина з них таки не дочекалася рішення суду і розійшлася ще тоді, коли суд був у нарадчій кімнаті.

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