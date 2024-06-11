Медведчуку відмовили у поновленні адвокатської ліцензії: суд залишив рішення без змін

Віктору Медведчуку, обвинуваченому у державній зраді, відмовили у поновленні права на зайняття адвокатською діяльністю в Україні. Шостий апеляційний адміністративний суд залишив у силі рішення Київського окружного адміністративного суду.

Про це повідомили адвокати-позивачі Ілля Костін та Роман Титикало. Відомо, що суддівська колегія складалася з Любові Костюк, Нінель Маринчак та Михайла Кобаля.

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Що відомо про рішення суду

У рішенні апеляційної інстанції зазначено, що теза позивача про те, що Україна отримала незалежність у 1991 році в результаті домовленості з Москвою, суперечить преамбулі Конституції України та її статті 5.

Судді вважають, що Медведчук заперечив національно-визвольну боротьбу України за незалежність, яка мала місце на багатьох етапах історії.

Рішення апеляційної інстанції / Фото "Голка"

Склад колегії суддів постановив відмовити Медведчуку у поновленні права на зайняття адвокатською діяльністю в Україні. Шостий апеляційний адміністративний суд залишив у силі рішення Київського окружного адміністративного суду.

Уривок з постанови / Фото "Голка"

Чому потрібно змінювати закон "Про адвокатуру"

Потреба в зміні закону "Про адвокатуру" виникла через те, що в Асоціації адвокатів досі діє монополія соратників Медведчука, а керівницею цієї організації є Лідія Ізовітова.

У звіті Єврокомісії зазначено, що Україна має змінити законодавство про адвокатуру, адже чинний закон, прийнятий за часів Януковича, дозволяє соратникам Медведчука тримати адвокатів у заручниках з 2012 року.

З огляду на те, що у нас адвокатура дає кадри в прокуратуру і суди, то ми ставимо під загрозу і судову реформу. Змінити закон – це задача профільного комітету, який очолює нардеп від “Слуги народу” Денис Маслов, але вони цей процес навіть не починали,

– підкреслив адвокат Ілля Костін, який пішов добровільно служити в ЗСУ.

Зауважимо, що з кінця травня військові частини розпочали збір даних про адвокатів, які пішли служити на фронт. Поєднувати військову службу та адвокатську діяльність законодавство України не дозволяє, і адвокатам, які не призупинили свою діяльність та пішли боронити країну, загрожує дисциплінарна відповідальність.

Керівництво Асоціації адвокатів, яке займає проросійську позицію, не реагує на факти колабораціонізму та участь в тортурах деяких адвокатів на тимчасово окупованих територіях.

Водночас воно чинить тиск на адвокатів, які пішли служити в ЗСУ. З 2014 року керівництво Асоціації не висловило жодної позиції щодо адвокатів, які продовжують свою діяльність на окупованих територіях за правилами окупантів.

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