Суд залишив Антоненка під домашнім арештом

Шевченківський райсуд Києва 27 липня залишив Андрія Антоненка під домашнім арештом. Наступне судове засідання призначили на 2 серпня.

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Антоненко розповів, що за час перебування у СІЗО стан його здоров'я суттєво погіршився. Зокрема, музикант розповів про "втрачені зуби та погіршений зір".

Суд дозволив Антоненку відвідувати лікарів. музикант розповів, що причиною поганого самопочуття став нервовий психологічний стан. Зокрема, психологічний тиск та погані побутові умови у СІЗО.

За словами Антоненка, під час ув'язнення йому не надавали медичну допомогу. У СІЗО нема ні лікаря, ні фельдшера. У разі потреби до людей просто викликали швидку.

Домашній арешт Антоненка: головне