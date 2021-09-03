Суд залишив Семена Семенченка під вартою: доки він буде в СІЗО

Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу захисту Семенченка. 3 вересня суддя залишив без змін ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду.

Саме тому Семенченко перебуватиме в СІЗО ще до 11 вересня включно. Про це повідомили у Київському апеляційному суді.

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Суд залишив Семенченка під вартою

Колегія суддів розглянула апеляційну скаргу захисту на ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва. Вона стосувалась заміни цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою на 60 днів, – тобто до 11 вересня 2021 року включно.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 26 липня 2021 року залишено без змін. Апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення,

– мовиться у повідомленні суду.

До речі, сам Семен Семенченко 2 вересня заявив, що йому стало погано в залі суду. Саме тому у засіданні робили перерву.

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