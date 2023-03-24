Суд заочно арештував екснардепа-втікача Рената Кузьміна

Суд обрав Ренату Кузьміну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Рішення ухвалили без альтернативи у вигляді застави.

Рішення суд ухвали за клопотанням ДБР. Варто зазначити, що арештували Рената Кузьміна заочно, адже його на суді не було.

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Що відомо про рішення суду щодо справи Кузьміна

Його (Рената Кузьміна – 24 Канал) підозрюють у державній зраді. У межах досудового розслідування працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення Росії розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні,

– зазначили в ДБР.

Державне бюро розслідувань встановило, що з березня 2021 року та вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер.

Мета пропаганди – сформувати в українському суспільстві антиукраїнські настрої та інформаційно впливати, щоб шкодити суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави.

У Державному бюро розслідувань встановили, що дії підозрюваного кваліфікували за фактом державної зради. Якщо провину підсудного доведуть, то йому світить ув'язнення до 15 років з конфіскацією майна.

Коротко про Кузьміна