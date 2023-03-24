Суд заочно арештував екснардепа-втікача Рената Кузьміна
Джерело:Державне бюро розслідувань
Суд обрав Ренату Кузьміну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Рішення ухвалили без альтернативи у вигляді застави.
Рішення суд ухвали за клопотанням ДБР. Варто зазначити, що арештували Рената Кузьміна заочно, адже його на суді не було.
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Що відомо про рішення суду щодо справи Кузьміна
Його (Рената Кузьміна – 24 Канал) підозрюють у державній зраді. У межах досудового розслідування працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення Росії розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні,
– зазначили в ДБР.
Державне бюро розслідувань встановило, що з березня 2021 року та вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер.
Мета пропаганди – сформувати в українському суспільстві антиукраїнські настрої та інформаційно впливати, щоб шкодити суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави.
У Державному бюро розслідувань встановили, що дії підозрюваного кваліфікували за фактом державної зради. Якщо провину підсудного доведуть, то йому світить ув'язнення до 15 років з конфіскацією майна.
Коротко про Кузьміна
- Під час Революції Гідності Ренат Кузьмін втік з країни. Адже за часів Януковича він був заступником генерального прокурора. Проти нього відкрили справу через незаконне затримання Юрія Луценка у 2010 році.
- Як тільки Кузьміна обрали народним депутатом 9 скликання з 29 серпня 2019 року від забороненої ОПЗЖ, справу закрили.
- Сам Кузьмін буквально 22 лютого 2022 року заявив, що нібито Росія швидко захопить Київ, буде створена нова держава. Західні області відмовляться від вступу до нового союзу і вирушать у "самостійне плавання".
- Вже у жовтні 2022 року ДБР повідомило Ренату Кузьміну про підозру в державній зраді. У ДБР повідомляли, що місцеперебування підозрюваного невідоме. Щоб його з'ясувати, силовики вже провели понад 10 одночасних обшуків за місцями його можливого перебування.
- На початку 2023 року Зеленський припинив громадянство України Рената Кузьміна. Згодом – Верховна Рада позбавила його мандата.