Суд збільшив розмір застави Ігорю Коломойському: сума вражає

Суд станом на 15 вересня збільшив розмір застави для Ігоря Коломойського. Раніше вона становила 510 мільйонів гривень.

Відповідне рішення ухвалив Шевченківський райсуд Києва. Прокуратура просила збільшити суму застави до 5,8 мільярда гривень – "пропорційно завданій шкоді". Причиною для цього стала нова підозра одіозному олігарху.

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Водночас суд збільшив суму застави до 3,8 мільярдів гривень. Коломойський досі не планує її вносити. Наразі одіозний олігарх – під вартою в ізоляторі СБУ.

Чому Коломойському збільшили заставу

Нова підозра Коломойському стосується ймовірної фальсифікації платіжних документів, а також – відмивання доходів, отриманих нелегальним шляхом.

Слідчі заявили, що мовиться про суму у розмірі 5,8 мільярда гривень. Їх відмили упродовж 2013 – 2014 років. Адвокати Коломойського просили перенести засідання через те, що начебто не встигли ознайомитися з матеріалами справи.

Це – вже третя підозра у колекції Коломойського. Перші дві йому повідомили також у вересні 2023 року. Щось ця осінь – дуже невдала для одіозного олігарха.