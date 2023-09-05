Суд знову змінив запобіжний захід ексголові Верховного Суду Князєву

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву. Колишнього голову Верховного Суду підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 2,7 мільйона доларів.

Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави Князєву до 55 мільйонів. Про це свідчить резолютивна частина ухвали суду, опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень, пише 24 Канал.

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ВАКС частково задовольнив клопотання адвоката Князєва

Згідно з документом, 31 серпня ВАКС частково задовольнив клопотання адвоката та зменшив Князєву розмір застави з 75 мільйонів гривень до 55 мільйонів гривень.

Наприкінці травня суд вже змінював запобіжний захід Князєву. Тоді розмір застави зменшили до 75 мільйонів гривень замість 107 мільйонів.

Тоді сторона захисту просила змінити запобіжний захід на "не пов‘язаний із триманням під вартою", зокрема, домашній арешт, адже у Князєва, за словами адвокатів, немає грошей на заставу:

Відтак, можна констатувати, що розмір застави Князєву зменшився майже у понад два рази – зі 107 до 55 мільйонів гривень.

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