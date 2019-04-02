Суд арештував чоловіка, який бив ногами поранених у ДТП нацгвардійців

Арешт на весь період слідства – таке рішення прийняв суд в Одесі щодо запобіжного заходу місцевому мешканцю Максиму Путіліну. Його підозрюють у ,побитті поранених у ДТП нацгвардійців – це трапилося 30 березня.

Про це повідомив представник Нацполіції Одеської області Руслан Форостяк на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 30 березня в Одесі автівка на єврономерах збила трьох нацгвардійців, один з них помер

Путілін, за словами Форостяка, вчинив "неадекватні дії щодо поранених військовослужбовців НГУ на місці трагічної ДТП".

Смертельна ДТП в Одесі: як це було

Водій автомобіля Opel з європейською реєстрацією рухався по проспекту Добровольського і грубо порушив правила дорожнього руху – поїхав на жовтий сигнал світлофора. Після зіткнення з двома іншими автомобілями, від удару Opel відкинуло на тротуар, де у цей час перебували троє співробітників Національної гвардії.



Місце смертельної ДТП в Одесі

Один нацгвардієць загинув на місці, а двох з тяжкими травмами госпіталізували (наразі один з них прийшов до тями, інший у комі). Причому травмованим солдатам, які стікали кров'ю на асфальті, завдав кілька ударів один з перехожих, якого наступного дня вдалося затримати.

Дивіться відео (оприлюднив керівник МВС Арсен Аваков), як чоловік б'є ногами щойно постраждалих у ДТП нацгвардійців:

До слова, водію Opel суд вже обрав запобіжний захід – тримання під вартою на строк 60 днів без можливості внесення застави.