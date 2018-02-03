Суд обрав запобіжний захід затриманого екс-заступника "міністра спорту" Криму

Міський суд Херсона обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою затриманому напередодні колишньому "заступнику міністра спорту" самопроголошеної "ради міністрів" окупаційної влади Криму.

Про це заявив заступник прокурора АР Крим Олександр Удовиченко у своєму Facebook.

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"Херсонський міський суд задовольнив клопотання прокуратури АР Крим та обрав колишньому "заступнику міністра спорту" в псевдоуряді Аксьонова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Йому до цього було повідомлено про підозру у державній зраді", – написав він.

За даним СБУ, затриманий, чиє ім’я не називали, прямував на материкову Україну з метою отримати закордонний біометричний паспорт. Тому співробітники Головного управління Служби безпеки України в АР Крим і Севастополі очікували на його приїзд.