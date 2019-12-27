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      Суд підтвердив неплатоспроможність банку "Михайлівський"

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      Суд остаточно підтвердив банкрутство банку "Михайлівський" / finbalance.com.ua

      Днями Верховний Суд України завершив багаторічну судову тяганину. Судді підтвердили, що Нацбанк правомірно визнав банк "Михайлівський" неплатоспроможним.

      Це рішення Верховного Суду вже є остаточним і не підлягає оскарженню, про це повідомили на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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      Цікаво, що нещодавно оголосили про підозру колишньому виконувачу обов'язків голови правління ПАТ "Банк Михайлівський" Денису Панфілову. За підозрою слідства, він безпідставно видав кредити кільком підставним фірмам на загальну суму понад 870 мільйонів гривень.

      Історія справи "Банку Михайлівський"

      Національний банк визнав "Банк Михайлівський" неплатоспроможним ще 23 травня 2016 року. На той час реальна вартість активів банку складала лише 138 мільйонів гривень, попри те, що офіційно було заявлено про актив у сумі 5,1 мільярда гривень. Після цього Фонд гарантування вкладів розпочав процедуру виведення банку з ринку.

      12 липня 2016 року Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

      Через банкрутство банку вкладники довго не могли добитися компенсацій. Пізніше, Верховна Рада прийняла закон, щоб клієнти "Михайлівського" отримали компенсації від держави.

      Банк "Михайлівський" належав власнику мережі "Ельдорадо" Віктору Поліщуку. Заклад створили влітку 2013 року для кредитування клієнтів магазинів Поліщука.

       

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Гроші Банки Верховний суд України
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