Судді тримають інтригу, – адвокат сказав, чому не пом'якшують запобіжний захід Антоненку

Розслідування у резонансній справі вбивства Павла Шеремета триває і досі. Напередодні слідство опублікувало результати вибухотехнічної експертизи.

Судді керуються неписаними правилами і бояться показатись занадто неупередженими. Про це в ефірі 24 каналу заявив захисник Андрія Антоненка Дмитро Круговий.

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За його словами, якщо в суддів є висновки і вони відпустять одразу всіх обвинувачених без запобіжних заходів на волю, то частина суспільства ставитиме їм запитання.

Вони (судді – 24 канал) все ж змушені зберігати якусь інтригу до кінця,

– наголосив Круговий.

Він пояснив, що судді часто, розглядаючи питання про запобіжні заходи, бояться наперед робити якісь висновки. Зокрема аж занадто пом'якшувати запобіжні заходи. Адже це можуть сприйняти як вирок наперед.

Круговий: Час пом'якшувати Антоненку запобіжний захід

"Сподіваюсь, через те, що справу вже занадто довго слухають, незабаром час пом'якшувати йому (Антоненку – 24 канал) запобіжний захід", – зауважив адвокат.

Відповідне питання підійматимуть і на наступному судовому засіданні 27 вересня.

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