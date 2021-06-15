Заступник голови ОАСК приїхав у суд на золотому Porsche Cayenne

15 червня 2021 , 12:57
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Джерело:

фейсбук Євгенії Моторевської

Заступника голови Окружного адміністративного суду Києва Євгенія Аблова вранці 15 червня помітили поблизу Печерського районного суду. Туди суддя приїхав на авто Porsche Cayenne.

Журналістка "Слідство.Інфо" оприлюднила у мережі фото автівки, на якій до Печерського суду прибув Аблов.

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Золотий Porsche заступника глава ОАСК

Печерський суд. Ранок. Недалеко від ґанку паркується золотистий Порше… Аж цікаво, хто з нього вийде. Так це ж Аблов,
– підписала фото Моторевська.

Вона також додала знімок, на якому Аблов входить у будівлю суду.

Євгеній Аблов: що про нього відомо

  • Аблов – суддя, заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва. Відомий залученістю до численних скандалів
  • Зокрема, у грудні 2013 року за кілька годин розглянув та задовольнив позов громадянина, якому барикади на Майдані перешкоджали вільно пересуватись.
  • 10 липня 2017 року виніс рішення про законність процедури торгів "рюкзаками Авакова".

Джерело: Вікіпедія

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Автор: Наталія Пристанська