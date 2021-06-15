Заступник голови ОАСК приїхав у суд на золотому Porsche Cayenne

Заступника голови Окружного адміністративного суду Києва Євгенія Аблова вранці 15 червня помітили поблизу Печерського районного суду. Туди суддя приїхав на авто Porsche Cayenne.
Журналістка "Слідство.Інфо" оприлюднила у мережі фото автівки, на якій до Печерського суду прибув Аблов.
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Золотий Porsche заступника глава ОАСК
Печерський суд. Ранок. Недалеко від ґанку паркується золотистий Порше… Аж цікаво, хто з нього вийде. Так це ж Аблов,
– підписала фото Моторевська.
Вона також додала знімок, на якому Аблов входить у будівлю суду.
Євгеній Аблов: що про нього відомо
- Аблов – суддя, заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва. Відомий залученістю до численних скандалів
- Зокрема, у грудні 2013 року за кілька годин розглянув та задовольнив позов громадянина, якому барикади на Майдані перешкоджали вільно пересуватись.
- 10 липня 2017 року виніс рішення про законність процедури торгів "рюкзаками Авакова".
Джерело: Вікіпедія
Що відомо про ліквідацію ОАСК
- Про необхідність ліквідувати Окружний адмінсуд Києва заявив президент Володимир Зеленський. Суд, на його думку, втратив довіру до себе.
- Вже 13 квітня до парламенту надійшов законопроєкт щодо ліквідації ОАСК.
- Ініціативу ліквідації підтримав і спікер Ради Дмитро Разумков. Тоді він зазначив, що парламент візьметься за законопроєкт найближчим часом.
- Водночас судді ОАСК протестують проти рішення. Вони написали звернення до членів моніторингового комітету ПАРЄ.
- Парламентський комітет з правової політики 19 травня підтримав законопроєкт щодо ліквідації ОАСК.