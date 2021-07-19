Викрадений суддя Чаус перебуває під контролем розвідки Міноборони, – Бутусов

Журналіст Юрій Бутусов зазначив, що за кілька місяців після викрадення Чауса не передали до Національного антикорупційного бюро. При цьому суддя публікує в мережі відеозвернення та не контактує з детективами.

Читайте також Привіт Артем, – Чаус записав нове відео і адресував його дружині та Ситнику

Чаус може дати певні свідчення

Детективи НАБУ вже 3 місяці шукають Чауса в Україні. Подали запит до ГУР з проханням надати інформацію про дії співробітників, які фігурують в молдавській справі про викрадення судді.

Бутусов каже, що суддю Чауса не видають НАБУ, бо він може дати певні свідчення. Наприклад, про те, як він під час каденції Порошенка втік закордон, а також і про те, як його викрали з Молдови вже під час президентства Володимира Зеленського.

За даними наших джерел, Чаус перебуває під контролем ГУР МО. Вся ця операція керується, звичайно, Офісом Президента,

– написав Бутусов.

Влада хоче забрати справу в НАБУ, – Бутусов

Журналіст вважає, що влада намагається забрати справу Чауса у НАБУ та передати її СБУ. Останню службу Бутусов описує як підконтрольну Зеленському.

Тому Чауса начебто можуть невдовзі "затримати блія кордону України" з матеріалами, що дозволять відкрити проти нього справу про шпигунство. Такі речі має розслідувати контррозвідка СБУ.

Що відомо про викрадення Чауса