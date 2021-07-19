Викрадений суддя Чаус перебуває під контролем розвідки Міноборони, – Бутусов
Джерело:фейсбук Юрія Бутусова
Юрій Бутусов стверджує, що викраденого у Молдові суддю Миколу Чауса начебто утримує Головне управлінням розвідки Міноборони. Операцію нібито контролює Офіс Президента.
Журналіст Юрій Бутусов зазначив, що за кілька місяців після викрадення Чауса не передали до Національного антикорупційного бюро. При цьому суддя публікує в мережі відеозвернення та не контактує з детективами.
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Чаус може дати певні свідчення
Детективи НАБУ вже 3 місяці шукають Чауса в Україні. Подали запит до ГУР з проханням надати інформацію про дії співробітників, які фігурують в молдавській справі про викрадення судді.
Бутусов каже, що суддю Чауса не видають НАБУ, бо він може дати певні свідчення. Наприклад, про те, як він під час каденції Порошенка втік закордон, а також і про те, як його викрали з Молдови вже під час президентства Володимира Зеленського.
За даними наших джерел, Чаус перебуває під контролем ГУР МО. Вся ця операція керується, звичайно, Офісом Президента,
– написав Бутусов.
Влада хоче забрати справу в НАБУ, – Бутусов
Журналіст вважає, що влада намагається забрати справу Чауса у НАБУ та передати її СБУ. Останню службу Бутусов описує як підконтрольну Зеленському.
Тому Чауса начебто можуть невдовзі "затримати блія кордону України" з матеріалами, що дозволять відкрити проти нього справу про шпигунство. Такі речі має розслідувати контррозвідка СБУ.
Що відомо про викрадення Чауса
- Чаус працював суддею Дніпровського районного суду Києва.
- У 2016 році його затримали на отриманні хабаря у 150 тисяч доларів. Після цього він втік до Молдови.
- У квітні 2021 року з'явилася інформація, що екссуддю нібито викрали.
- У травні Чаус записав відеозвернення, у якому зазначив, що викрали його буцімто раніше.
- Згодом суддя-втікач оприлюднив звернення, у якому звинуватив НАБУ в упередженому ставленні.
- Відомство зазначило, що Чаус таким чином намагається незаконно змінити підслідність розслідування його справи про хабар.