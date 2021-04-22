Суддя ОАСКу, який фігурує у "плівках Вовка", отримав запобіжний захід

Суддя-спікер Окружного адмінсуду Богдан Санін отримав запобіжний захід у вигляді застави. Він є одним із фігурантів "плівок Вовка".
Джерело:ВАКС
Богдан Санін може внести за себе заставу у 277 тисяч гривень. Таким було клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Тим часом Брата Вовка звільнили з військової служби після корупційного скандалу
Запобіжний захід для судді ОАСКу
На підозрюваного також поклали низку додаткових обов'язків, як-от прибувати до прокурорів, слідчого судді за першим викликом і подібне.
Запобіжний захід діятиме до 22 червня 2021 року.Нагадаємо. Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт щодо ліквідації ОАСКу. Президент пропонує ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва і створити Київський міський окружний адміністративний суд. Суддів, до доброчесності яких не буде претензій, переведуть до інших судів.
Санін – суддя із "плівок Вовка"
У Вищому антикорупційному суді не повідомляють імені судді, однак його оприлюднив Центр протидії корупції.
Там нагадали: Санін – фігурант "плівок Вовка". Його запобіжний захід стосується справи щодо створення злочинної організації і захоплення влади головою ОАСК Павлом Вовком й іншими суддями.
Відтак, підозра, зазначають у ЦПК, означає, що підозра суддям ОАСК у цій справі – обґрунтована.
Що відомо про "плівки Вовка"
- У 2019 році працівники антикорупційних органів оприлюднили аудіозаписи, на яких судді ОАСКу домовлялися про конкретні судові рішення.
- На плівках чути, як Павло Вовк – голова суду – з колегами планували повністю контролювати судову гілку влади та впливати на розвиток подій у державі.
- ОАСК, яким керував і продовжує керувати Вовк, є єдиним судом в Україні, який має повноваження розглядати суперечки з центральними органами державної влади.
- У НАБУ зазначають: 11 підозрюваних на чолі з Вовком діяли у межах злочинної організації. Їх метою було захоплення державної влади, шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя.