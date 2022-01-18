Суддя у справі Порошенка все ще "перебуває у нарадчій кімнаті"

Суддя Печерського суду Олексій Соколов досі "перебуває у нарадчій кімнаті". Він не може приступити до іншої справи, поки не буде рішення у поточній. Мовиться про "вугільну справу" п'ятого президента Петра Порошенка.

Це передбачено законодавством, тому що рішення про запобіжний захід ще не винесли, повідомили у пресслужбі Печерського райсуду Києва.

Важливо Суд відклав обрання запобіжного заходу Петру Порошенку на 19 січня

Інші справи суддя розглядати не може

Пояснили, що суддя не має права розглядати інші судові справи до оголошення рішення. Він повинен весь цей час перебувати у нарадчій кімнаті, але не в буквальному сенсі, а з ранку і до певного часу.

У суді додали, що піти поспати Соколов може. Однак його переміщення цими днями коментувати відмовилися.

Засідання нібито не переносили

Крім того, в суді додали, що засідання про "запобіжку" Порошенку не переносили і перерву не оголошували.

Суддя має право озвучити час і дату, коли буде оголошено рішення. У цьому випадку це 11:00 19 січня. Відповідно, до цього часу суддя залишатиметься у нарадчій кімнаті – аналізуватиме доводи та писатиме судове рішення,

– стверджує суд.

Як проходив суд над Порошенком

Порошенко повернувся до України з Польщі вранці 17 січня. В аеропорту його зустріли прихильники та представники Державного бюро розслідувань.

Потім Порошенко разом з адвокатами поїхали до Печерського суду, де об 11:00 почалося засідання щодо обрання йому запобіжного заходу у "вугільній справі".

Прокурори просили суд про арешт політика з правом внесення застави у розмірі 1 мільярд доларів.

Близько 17:40 суд пішов до нарадчої кімнати. Він перебував там 5 годин.

Прихильники Порошенка навіть заявили заявили, що Соколову нібито стало погано і йому викликали швидку, однак цю інформацію спростували в Печерському суді.

Ввечері секретар суду заявив, що рішення оголосять 19 січня.

До теми – "Не доброчесний" суддя Порошенка | На цю хвилину:

Порошенка підозрюють у державній зраді. За інформацією слідства, у 2014 – 2015 роках Порошенко використав свої повноваження президента, щоб незаконно припинити постачання вугілля з ПАР. Все для того, аби нібито підписати контракт на постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.