Дружина судді Тандира подала заяву про розірвання шлюбу: чому її не стали розглядати

Колишній голова Макарівського райсуду Олексій Тандир у травні на смерть збив нацгвардійця на блокпосту. Його дружина Людмила вирішила подати позовну заяву про розлучення, однак Святошинський суд залишив її без розгляду.

Власне, позовна заява про розірвання шлюбу від Тандир Людмили Михайлівни надійшла до Святошинського районного суду ще 20 вересня. Суддя Лариса Шум вирішила її відхили, оскільки у відповідному документі було дві позовні вимоги, а не одна.

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Дружина Тандира подала на розлучення

У тексті рішення йдеться про те, що дружина Тандира у позовній заяві вимагала: розірвати шлюб з чоловіком; вирішити спір щодо місця проживання їхньої спільної дитини.

Суддя Святошинського суду відмовила в позові, оскільки за українським законодавством у таких випадках потрібно подавати дві окремі позовні заяви – суд не може одночасно розглядати "не однорідні" позови.

Позовну заяву Тандир Л. М. до Тандира О. В. про розірвання шлюбу, залишити без руху і надати позивачу строк протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали усунути вищевказані недоліки,

– зазначено в джерелі.

Що робила Людмила Тандир після ДТП

Уже ексочільник Макарівського районного суду Олексій Тандир спричинив смертельну ДТП у ніч на 26 травня, забравши життя бійця Нацгвардії Вадима Бондаренка.

Після цього його дружина здійснила декілька грошових переказів вдові Бондаренка, на ім'я Анна, на суму в 18 тисяч гривень.

Потерпіла від цих коштів відмовилась, перекинувши їх назад. Окрім того, вона заявила, що Людмила Тандир неодноразово пропонувала їй зустрічі, від яких вона також відмовлялась.

Додамо, що станом на 4 жовтня Олексій Тандир перебуває у слідчому ізоляторі та йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Водночас 24 Канал випускав розслідування про цього суддю, у якому розповідав про сумнівні рішення Тандира та корумпованого брата-адвоката.

Розслідування про братів Тандирів: дивіться відео 24 Каналу