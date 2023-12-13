Уже пів року під вартою: ЗМІ дізналися, скільки нарахували судді Тандиру, який збив нацгвардійця

Олексій Тандир, який збив нацгвардійця на блокпосту, уже понад пів року перебуває у слідчому ізоляторі. Попри це за документами він все одно – суддя Макарівського райсуду. Йому навіть нараховують заробітну плату.

Власне, у ніч з 25 на 26 травня 2023 року Тандир врізався на автомобілі у бійця НГУ Вадима Бондаренка, забравши в нього життя. Відтоді він перебуває під наглядом правоохоронців. У середу, 13 грудня, журналісти опублікували докази того, що судді продовжують нараховувати зарплату.

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Тандир досі отримує гроші від держави

ЗМІ надіслали запит у Територіальне управління Державної судової адміністрації в Київській області. У відповіді на запит в держустанові відповіли, що у період від 26 травня до цього часу, до грудня 2023 року, Тандиру продовжують нараховувати посадовий оклад.

Загалом за цей період суддя Макарівського районного суду під Києвом отримав близько 63 тисяч гривень.

Водночас відомо, що заробітна плата Тандира, коли він очолював суд, була значно вищою. Скажімо, з березня по травень 2023 року йому нарахували майже 306 тисяч гривень. Зокрема, у цю суму закладені надбавки за:

вислугу років;

науковий ступінь;

посаду, що передбачає доступ до державної таємниці;

перебування на адміністративній посаді судді.

А от від дня, коли Тандир скоїв ДТП, 26 травня, до 1 червня йому нарахували понад 8 тисяч гривень.



Тандиру продовжують платити заробітну плату / Зображення видання "Бабель"



Скільки грошей нарахували Олексію Тандиру / Зображення видання "Бабель"

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Після того як Тандир потрапив у ДТП, збивши на смерть бійця Національної гвардії України, його зняли з посади голови Макарівського райсуду. Однак формально він продовжує бути його суддею.

Справа Олексія Тандира лежить у Печерському суді Києва. Кілька разів йому продовжували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Однак, очевидно, від вироку судді не втекти – йому загрожує до 10 років перебування за ґратами.

Водночас варто згадати, що 24 Канал робив розслідування про Тандира та Макарівський райсуд. В одному з них йшлося про те, що суддя розлучав подружжя в Макарові за процедурами, що, вочевидь, не прописані в законі.