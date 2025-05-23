Смертельна ДТП у Дніпрі: суддя на мотоциклі збив пішохода
- У Дніпрі суддя на мотоциклі збив пішохода, який загинув на місці.
- Попередньо, водій був тверезим.
У Дніпрі суддя на мотоциклі збив пішохода. Чоловік загинув.
Розпочато досудове розслідування. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДБР.
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Водій був тверезим
Смертельна ДТП сталася вранці 23 травня. Винуватцем виявився суддя одного з районних судів.
Відомо, що він здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці.
Унаслідок зіткнення пішохід загинув на місці від отриманих травм,
– пишуть у ДБР.
За попередніми даними, водій мотоцикла був тверезим.
Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини. Винуватцю загрожує до 8 років в'язниці.
Нагадаємо, що днями на Тернопільщині депутат райради, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, збив на смерть військового. Чоловік не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу та узбіччя, де біля своєї автівки стояв військовослужбовець.