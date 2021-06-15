Судова стратегія Зеленського: фахівці критикують, а в Офісі Президента налаштовані рішуче

Президент Володимир Зеленський затвердив стратегію, за якою має розвиватись українськесудочинство. Відтак цей документ має допомогти побороти корумпованість та розібратись із недоброчесністю окремих суддів. Утім українські фахівці вже назвали цей документ "сирим".

Голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков переконаний, що головна проблема криється у Вищій кваліфікаційній комісії суддів і Вищій раді правосуддя. "Це 2 органи, які відповідальні за бардак в судовій системі, за такий жахливий її стан із захистом прав людей", – пояснив він.

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Проте участі у відборі суддів КСУ замало, міжнародні експерти, за словами Жернакова, мають грати ключову роль у реформі Вищої ради правосуддя. Адже у Венеційській комісії, а також у представництві ЄС, не раз до цього закликали.

"Це важливо не тільки для верховенства права в Україні, а й для співпраці з нашими міжнародними партнерами, для інтеграції в атлантичне і європейське співтовариство. Без них просто жодної інтеграції, жодної євроінтеграції до НАТО, про які ми так мріємо і на які ми працюємо, не буде", – сказав голова правління Фундації DEJURE.

Аудит місцевих судів

Крім цього, президент планує провести аудит місцевих судів. І для окремих справ зробити обов'язковим досудовий процес медіації. Та наявність самої стратегії ще не означає, що зміни справді відбудуться. Адже у багатьох питаннях потрібна також політична воля парламентарів. А там, як відомо, представлені різні групи впливу, яким не завжди вигідні чесні суди.

"Наприклад, Конституційний Суд на сьогодні не спроможний ефективно захистити Конституцію, бо у нас є політичні призначення на посаду суддів КСУ. І нам необхідно запровадити конкурсний відбір для всіх майбутніх суддів. Але чомусь парламент не може це зробити вже з осені, хоча це очевидні кроки", – зазначила експертка Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко.

В ОП налаштовані рішуче

Однак представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський налаштований рішуче і запевняє, що стратегія вже працює і втілюється у життя.

В чому великий позитив оцієї концепції – там президент чітко сказав, що треба. По-перше, забезпечити добір добросовісних, доброчесних, професійних суддів. По-друге, треба забезпечити притягнення до відповідальності тих суддів, які явно діють не відповідно до ідей верховенства права і взагалі зловживають своїми повноваженнями. Як тільки це все вдасться зробити, я думаю, судова влада запрацює,

– розповів Веніславський.

Загалом, експерти позитивно сприймають появу стратегії розвитку системи правосуддя і принаймні намагання зробити реформу. Далі ж питанням реалізації цієї стратегії має займатися спеціальна комісія – напрацьовувати законопроєкти. Утім приклади Тупицького у Конституційному Суді та проблема ліквідації Окружного адмінсуду міста Києва доводять, що система може чинити шалений опір. І тому 2 роки може бути не достатньо.