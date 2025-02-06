Під час інтерв'ю командувачу СБС зателефонував син і розповів вірш: зворушливе відео
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський днями дав розгорнуте інтерв'ю про діяльність його підрозділів та інновації на фронті. Під час розмови йому зателефонував син.
Хлопчик запропонував тату вислухати вірш, який він вивчив. Відповідний зворушливий уривок з інтерв'ю опублікували у "Донбас. Реалії", передає 24 Канал.
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Відео, як син Сухаревського декламував вірш
Сухаревський якраз мав відповісти на питання про зміни у військовій підготовці, рекрутингу, як у нього роздався дзвінок.
Можна вірш розказати? Я вивчив,
– запитав хлопчик.
Задоволений батько з усмішкою на обличчі погодився вислухати сина.
Школяр продекламував уривок із поезії Джона Кітса "Про коника та цвіркуна" зі шкільної програми:
Поезія землі не вмре ніколи.
Опівдні, як мовчать серед гілок
Птахи в гаю, невтомний голосок
Обнизує покоси й частоколи.
Це коник, він поймає гори й доли,
На стернях довгий ведучи танок,
А стомиться - стихає на часок
У затінку стебла або стодоли…
"Цілую тебе. Бо тато зайнятий трошки", – попрощався із сином Сухаревський, зауваживши, що той молодець.
Однак, по-військовому зробив зауваження – декламувати потрібно виразніше.
Під час інтерв'ю Сухаревському зателефонував син і розповів вірш: дивіться відео
Основні тези Сухаревського з інтерв'ю
- Вадим Сухаревський насамперед наголосив на секретності роботи Сил безпілотних систем ЗСУ. Це важливо, щоб ворог не зміг дізнатися нашу тактику чи технології. Але насправді, як зауважив командувач, "хочеться кричати", щоб народ знав про значні досягнення українських СБС.
- Українські оператори FPV-дронів ведуть активне полювання на ворожі розвідувальні БпЛА, чим свого часу дуже здивували росіян. Саме через це наразі інтенсивність польотів розвіддронів зменшилася в десятки разів.
- Сухаревський підтвердив, що Україна використовує БпЛА, здатні нести 250-кілограмові авіабомби. Вони можуть долати до 2000 кілометрів і повертатися назад. Також наші війська мають лазерну зброю і застосовують її проти російських об'єктів.
- Загалом за 6 місяців існування Сили безпілотних систем провели уже понад 220 операцій вглиб російської території із застосуванням більш ніж 3,5 тисяч засобів.
- Також командувач СБС наголосив, що Росія не може здивувати Україну "червоними лініями", якими залякує Путін.