Під час інтерв'ю командувачу СБС зателефонував син і розповів вірш: зворушливе відео

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський днями дав розгорнуте інтерв'ю про діяльність його підрозділів та інновації на фронті. Під час розмови йому зателефонував син.

Хлопчик запропонував тату вислухати вірш, який він вивчив. Відповідний зворушливий уривок з інтерв'ю опублікували у "Донбас. Реалії", передає 24 Канал.

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Відео, як син Сухаревського декламував вірш

Сухаревський якраз мав відповісти на питання про зміни у військовій підготовці, рекрутингу, як у нього роздався дзвінок.

Можна вірш розказати? Я вивчив,

– запитав хлопчик.

Задоволений батько з усмішкою на обличчі погодився вислухати сина.

Школяр продекламував уривок із поезії Джона Кітса "Про коника та цвіркуна" зі шкільної програми:

Поезія землі не вмре ніколи.

Опівдні, як мовчать серед гілок

Птахи в гаю, невтомний голосок

Обнизує покоси й частоколи.

Це коник, він поймає гори й доли,

На стернях довгий ведучи танок,

А стомиться - стихає на часок

У затінку стебла або стодоли…

"Цілую тебе. Бо тато зайнятий трошки", – попрощався із сином Сухаревський, зауваживши, що той молодець.

Однак, по-військовому зробив зауваження – декламувати потрібно виразніше.

Під час інтерв'ю Сухаревському зателефонував син і розповів вірш: дивіться відео

Основні тези Сухаревського з інтерв'ю