У Сухопутних військах відреагували на заяви про втечу колишніх засуджених, які долучились до ЗСУ

У ЗМІ поширювалася інформація, що колишні засуджені, які долучилися до лав ЗСУ, буцімто втекли з навчального центру. Однак такі повідомлення не відповідають дійсності.

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ. Там також наголосили, що усі колишні в'язні нині продовжують проходити активну підготовку.

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У ЗСУ прокоментували заяви про "втечу в'язнів" з навчального центру

У мережі 25 червня почала поширюватися інформація про нібито втечу з навчального центру колишніх в'язнів, які долучилися до лав ЗСУ. Однак, така інформація не відповідає дійсності.

Всі колишні ув'язнені зараз проходять активну підготовку та готуються до виконання бойових завдань у своїх підрозділах,

– наголосили у Сухопутних військах.

У Сухопутних військах додали, що колишні засуджені, які долучилися до лав ЗСУ, – вмотивовані та патріотично налаштовані. Вже після проходження військового вишколу вони зможуть продемонструвати себе на полі бою та даватимуть гідну відсіч окупантам.

У ЗСУ також вкотре наголосили, що поширення неперевіреної та недостовірної інформації – це підігравання ворожій пропаганді та дискредитація мобілізаційної кампанії.

У ЗМІ повідомляли, що з одного з навчальних центрів буцімто втекли 6 колишніх в'язнів. Вони нібито самовільно залишили навчальний центр, однак ці повідомлення виявилися неправдивими.

Нагадаємо, що раніше міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що під час першої хвилі мобілізації колишніх ув'язнених вдасться залучити близько 4 тисяч добровольців до лав ЗСУ. Станом на 17 червня міністр повідомляв, що уже понад 2750 чоловіків були звільнені з українських в'язниць з травня 2024 року.