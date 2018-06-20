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Сукні в горох: 10 стильних ідей, як носити наймодніший принт літа

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Сукні в горох: 10 стильних ідей, як носити наймодніший принт літа
Сукні в горох: 10 стильних ідей, як носити наймодніший принт літа / Фото з соцмереж

Модні критики ще на початку літа визначили, що наймоднішим принтом літа стала не очікувана смужка, а "горох", який може бути присутній на всіх елементах одягу. На прилавках магазинів можна зустріти різні комбінезони, сукні та шорти з всім відомим ретро-принтом.

Пропонуємо звернути вашу увагу на сукні в горох, які можна одягнути для будь-якої події: кокетлива сукня до колін створить ваш романтичний образ для вечірньої прогулянки, яскраві шорти ідеальні підійдуть для посиденьок з подругою за чашкою прохолодного напою, а сукня довжини "міді" створить ваш незабутній "лук" для світської вечірки.

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Аксесуари в таких образах не менш важливі, – різноманітні капелюшки, сережки та окуляри, стильне взуття та сумочки ідеально пасуватимуть до цього принта у сукнях. Тільки пам'ятайте, що дрібний горох вас візуально робитиме стрункішими, а от великий горох, навпаки, додаватиме ваги. До таких суконь також чудово підійдуть однотонні жакети та навіть кросівки.

Тому сміливо купуйте та комбінуйте свої неповторні наряди, щоб затьмарити всіх своїм сяючим виглядом!

Теги: LifeStyle Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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