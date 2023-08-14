"Хуліганство" у Чорному морі: у МЗС відреагували на провокацію Росії щодо турецького судна

Росіяни заявили, що в Чорному морі їхній корабель "Василь Биков" зупинив вантажне судно "Сукру Окан", яке прямувало до порту в Ізмаїлі. У МЗС назвали дії Росії провокативними та закликали міжнародну спільноту відреагувати.

13 серпня російське міноборони повідомило про примусову зупинку та огляд вантажного судна, яке йшло під прапором Палау, до порту в Ізмаїлі. В Україні піддали сумніву правдивість заяви росіян. Видання InformNapalm заявило, що ймовірний "огляд" судна вже міг відбутися у територіальних водах Туреччини.

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Реакція МЗС

У МЗС України назвали дії Росії у Чорному морі провокативними та висловили цілковиту підтримку Туреччині.

Там наголосили, що дії військово-морських сил Росії щодо турецького суховантажу "Сукру Окан", який прямував в порт Ізмаїла, є грубим порушенням Статуту ООН, Конвенції ООН з морського права та інших норм міжнародного права.

Такі дії стали черговим прикладом цілеспрямованої політики Росії щодо створення загроз свободі навігації та безпеці торговельного мореплавства в Чорному морі,

– йдеться у повідомленні відомства.

Вкотре МЗС України звернулося до міжнародних партнерів із закликом вжити необхідних заходів, які б унеможливили блокування Росією міжнародних маршрутів у Чорному морі. Також українські дипломати закликали забезпечити дію Чорноморської ініціативи, покликаної запобігти продовольчій кризі у світі.

Росіяни повідомили про примусовий "огляд" турецького судна