"Хуліганство" у Чорному морі: у МЗС відреагували на провокацію Росії щодо турецького судна
Джерело:МЗС України
Росіяни заявили, що в Чорному морі їхній корабель "Василь Биков" зупинив вантажне судно "Сукру Окан", яке прямувало до порту в Ізмаїлі. У МЗС назвали дії Росії провокативними та закликали міжнародну спільноту відреагувати.
13 серпня російське міноборони повідомило про примусову зупинку та огляд вантажного судна, яке йшло під прапором Палау, до порту в Ізмаїлі. В Україні піддали сумніву правдивість заяви росіян. Видання InformNapalm заявило, що ймовірний "огляд" судна вже міг відбутися у територіальних водах Туреччини.
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Реакція МЗС
У МЗС України назвали дії Росії у Чорному морі провокативними та висловили цілковиту підтримку Туреччині.
Там наголосили, що дії військово-морських сил Росії щодо турецького суховантажу "Сукру Окан", який прямував в порт Ізмаїла, є грубим порушенням Статуту ООН, Конвенції ООН з морського права та інших норм міжнародного права.
Такі дії стали черговим прикладом цілеспрямованої політики Росії щодо створення загроз свободі навігації та безпеці торговельного мореплавства в Чорному морі,
– йдеться у повідомленні відомства.
Вкотре МЗС України звернулося до міжнародних партнерів із закликом вжити необхідних заходів, які б унеможливили блокування Росією міжнародних маршрутів у Чорному морі. Також українські дипломати закликали забезпечити дію Чорноморської ініціативи, покликаної запобігти продовольчій кризі у світі.
Росіяни повідомили про примусовий "огляд" турецького судна
- 13 серпня російське міноборони повідомило, що приблизно о 6:40 їхній корабель "Василь Биков" зупинив вантажне судно "Сукру Окан", яке під прапором Палау прямувало до чорноморського порту в Ізмаїлі. Окупанти стверджували, що капітан судна проігнорував заклик їхнього корабля зупинитися, а тому вони відкрили попереджувальний вогонь зі стрілецької зброї. Потім росіяни гелікоптерами доправили своїх військових на вантажне судно. Після "огляду" "Сукру Окан" нібито продовжило свій рух.
- В Україні одразу поставили під сумнів заяву російського міноборони, адже цей інцидент "ніким більше з офіційних джерел не був підтверджений". Так, речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк допустила, що це цілком може бути частиною інформаційної війни.
- Заяву окупантів фейком назвали й розслідувачі InformNapalm. За інформацією, яку виданню надали моряки танкера Olvia, що спостерігали за цією подією на відстані, жодної зупинки та огляду корабля не було. Були лише погрози в радіоефірі. За словами екіпажу танкера, судно "Сукра Окан" не підкорилося вимогам росіян та тимчасово змінило курс до територіальних вод Туреччини.
- На ранок 14 серпня росіяни оприлюднили відео, на якому нібито російський гелікоптер Ка-29 з борту патрульного корабля "Василь Биків" забирає доглядову команду з борта якогось судна. У виданні InformNapalm уточнили, що, коли "огляд" насправді відбувся, то це вже трапилося у територіальних водах Туреччини. Моряки з танкера могли цього не бачити.
- Тим часом у самій Туреччині зазначили, що знають про інцидент, пов'язаний з кораблем, який прямував до Румунії та підтвердили, що офіційні особи розслідують його.
- Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зауважив, що оригінальність опублікованого окупантами відео "зупинки" судна викликає сумнів.