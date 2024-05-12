У Сумах чули вибух: у напрямку міста летіла ракета

У Сумах вдень 12 травня пролунав потужний вибух. До цього в місті оголошували повітряну тривогу.

Військові попереджали про рух ворожої ракети. 24 Канал закликає жителів Сумської області перебувати в укриттях цивільного захисту, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

До теми Росія посилюватиме обстріли Сумщини: чи має ресурси для наступу

У Сумах був сильний вибух

Повітряну тривогу у Сумській області оголосили о 15 годині 02 хвилини. Повітряні сили попереджали про загрозу пуску керованих авіаційних ракет, а також розвідувальні дрони ворога.

Значна активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південному напрямках! Плюс активність розвідувальних БпЛА!

– писали військові.

Близько 15 години 17 хвилин Повітряні сили написали про рух ворожої ракети через Сумську область. Тоді ж у самих Сумах чули гучні звуки.

"У Сумах було чути звук вибуху", – писали кореспонденти Суспільного.

Тим часом військові також через кілька хвилин попросили жителів Полтавської області залишатися в укриттях. Станом на 15 годину 29 хвилин повітряна тривога лунає як у Сумській, так і у Полтавській області.