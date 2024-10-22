Суми під ударом "Шахедами": ворог поцілив у будинки

Росія продовжує атакувати Україну "Шахедами". Черговий удар стався приблизно опівночі 22 жовтня. Зокрема, ці ворожі дрони-камікадзе летіли на Суми та там пролунали вибухи.

Про вибухи в Сумах повідомляє Суспільне та моніторингові ресурси. Цілком імовірно, що це працює ППО.

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Суми вкотре опинилися під ударом

За даними телеграм-каналу monitor, на Суми летить група дронів із Заходу. "Миколаївський Ваньок" уточнює, що щонайменше сім БпЛА – 4 нові та ще 3 повертаються з Північного Заходу.

Буде голосно! Будь ласка, перебувайте в укриттях,

– наголошує він.

Приблизно о 1 ночі нові вибухи пролунали як у Сумах, так і області. Також працювала ППО. Водночас Повітряні сили повідомили, що ударні БпЛА в західній і південній частинах Сумщини. Дрони постійно змінюють курс.

Начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко повідомив, що внаслідок ворожої атаки є влучання в житлові будинки. Штаб з ліквідації почне працювати з 09:00 у школі № 27.

За словами виконувача обов'язків міського голови Сум Артема Кобзаря, відомо про щонайменше одного постраждалого. Його вже доправили до лікарні. На місці ДСНС продовжує пошуки, передає Суспільне Суми.

У разі повітряної тривоги йдіть в укриття та залишайтеся там до відбою. Це не лише вбереже Вам життя, а і спростить роботу нашим захисникам.

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До слова, востаннє ворог атакував "Шахедами" Суми напередодні. Внаслідок атаки постраждали житловий сектор і об'єкти критичної інфраструктури.