У Сумах прогриміли вибухи: що відомо

У Сумах увечері 18 червня пролунали вибухи. До цього у регіоні оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у Сумах

Тривогу у Сумській області оголосили о 21:04. Повітряні сили попереджали про можливу загрозу з повітря.

Сумська область – ракетна небезпека!

– писали військові.

Уже через хвилину у Сумах почули гучні звуки, про що писали місцеві кореспонденти.

"У Сумах було чути звуки вибухів", – зазначило Суспільне.

Станом на 21:14 повітряна тривога в Сумській області триває. Про наслідки поки що в ОВА та у мерії нічного не писали.

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